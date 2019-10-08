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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.10.2019 09:43
GÜNCEL HABERLER

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/06/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/10/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı
Açıklamalar

Şirketimiz geçen sene çalışmaya başladığı BİM marketler zinciri ile 3 adet yeni ürün için anlaşma sağlamıştır. BİM'in muhtelif şehirlerdeki mağazalarında satılacak ürünlerin üretimi başlamış olup önümüzdeki hafta itibariyle de sevkiyatları başlayacaktır. İşbu işbirliğinin Şirketimizin son çeyrekteki ciro ve mali verilerine olumlu yansıması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791191


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