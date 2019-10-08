***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/06/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/10/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro artışıAçıklamalarŞirketimiz geçen sene çalışmaya başladığı BİM marketler zinciri ile 3 adet yeni ürün için anlaşma sağlamıştır. BİM'in muhtelif şehirlerdeki mağazalarında satılacak ürünlerin üretimi başlamış olup önümüzdeki hafta itibariyle de sevkiyatları başlayacaktır. İşbu işbirliğinin Şirketimizin son çeyrekteki ciro ve mali verilerine olumlu yansıması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791191BIST