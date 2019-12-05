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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.12.2019 10:38
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Saudi Goody Products Co.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılık artışı
Açıklamalar

Şirketimiz bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Suudi Arabistan'ın en önemli gıda markalarından "Goody" ile 4 çeşit ürün tedariği için sözleşme imzalamıştır. 2020 yılı başı itibariyle ilk sevkiyatların yapılması planlanmakta olup bu işbirliğinin Şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkısı beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801933


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DERAS 4,77 39.502.345 % 19,85  
FONET 7,76 47.657.730 % 16,34  
OYLUM 5,31 11.420.308 % 14,94  
RALYH 9,08 881 % 14,94  
SMART 11,45 59.572.787 % 14,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5484 7,5862 % 0,47  
Frank 5,8023 5,8373 % 0,18  
Riyal 1,5315 1,5392 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 0,31  
Altın Gr. 273 273 0,35  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 -0,44  
Yarım 870 893 -0,21  
Çeyrek 437 446 -0,11  
Gümüş.Ons 16,83 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 0,01  
B. Petrol 62,90 62,90 -0,10  
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