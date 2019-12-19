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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.12.2019 14:54
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı
Açıklamalar

     Şirketimizin önceki açıklamalarında belirttiğimiz üzere BİM marketler zinciri ile ticari hacmimizi büyütmeye yönelik çalışmalar kapsamında Oylum markalı gofretlerin Türkiye genelindeki tüm mağazalarda afiş çalışmasıyla satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. BİM'den gelen siparişler doğrultusunda bu ürünlerin ilk sevkiyatları bugün itibariyle yapılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu işbirliğinin Şirketimizin mali verilerine olumlu katkısı beklenmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804322


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 1,81 508.736.746 % 16,77  
OYLUM 5,29 12.496.819 % 15,00  
GLBMD 2,01 17.678.069 % 14,86  
EUKYO 2,09 7.022.813 % 11,76  
HALKS 2,20 434.991 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7310 7,7698 % -0,01  
Frank 6,0382 6,0746 % 0,25  
Riyal 1,5786 1,5865 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 0,45  
Altın Gr. 282 282 0,67  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.906 11,31  
Yarım 899 922 5,47  
Çeyrek 451 461 2,74  
Gümüş.Ons 16,98 17,00 -0,03  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 0,00  
B. Petrol 66,28 66,28 0,11  
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