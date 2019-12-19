***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/12/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro artışıAçıklamalarŞirketimizin önceki açıklamalarında belirttiğimiz üzere BİM marketler zinciri ile ticari hacmimizi büyütmeye yönelik çalışmalar kapsamında Oylum markalı gofretlerin Türkiye genelindeki tüm mağazalarda afiş çalışmasıyla satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. BİM'den gelen siparişler doğrultusunda bu ürünlerin ilk sevkiyatları bugün itibariyle yapılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu işbirliğinin Şirketimizin mali verilerine olumlu katkısı beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804322BIST