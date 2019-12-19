***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.12.2019 14:54
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı
Açıklamalar
Şirketimizin önceki açıklamalarında belirttiğimiz üzere BİM marketler zinciri ile ticari hacmimizi büyütmeye yönelik çalışmalar kapsamında Oylum markalı gofretlerin Türkiye genelindeki tüm mağazalarda afiş çalışmasıyla satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. BİM'den gelen siparişler doğrultusunda bu ürünlerin ilk sevkiyatları bugün itibariyle yapılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu işbirliğinin Şirketimizin mali verilerine olumlu katkısı beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804322
BIST
17:13110.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 255,32
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:135,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:136,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:13281,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,70
|Açılış
|: 281,95
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|OYLUM
|5,29
|12.496.819
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,01
|17.678.069
|% 14,86
|
|EUKYO
|2,09
|7.022.813
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.844.872
|% -7,89
|
|MAALT
|56,10
|1.703.783
|% -6,50
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|GUSGR
|2,37
|116.076.929
|% -5,95
|
|THYAO
|13,77
|638.486.140
|% 0,22
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|VESTL
|13,28
|295.114.700
|% 2,63
|
|ASELS
|19,26
|227.886.418
|% 0,21
|
|SISE
|5,16
|222.045.859
|% 0,98
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|140.480.376
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|219.160.151
|% 2,41
|
|ODAS
|2,21
|127.913.726
|% -2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% -0,01
|
|Frank
|6,0382
|6,0746
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5786
|1,5865
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
|
Seans Raporu
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, GLBMD, DARDL, EGCYH, EGCYO, OYLUM