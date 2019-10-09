***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana Şube Şube Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Karadayı İş Merkezi No 20 Kat:6 D:9 Seyhan / ADANA ARİF KASNIK 0(322) 459 43 66 0(322) 459 43 48 25.07.2008Ankara Şube Şube Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sokak Paragon İş merkezi No 2 Kat:7 Çukurambar Çankaya / ANKARA LEVENT YAVAŞ 0(312) 433 45 45 0(312) 431 37 37 26.02.1999Akhisar Şube Şube Paşa Mahallesi Tahir Ün Cad. 3 Sokak No 2 Kat:2 D:2 Akhisar / MANİSA BARIŞ BAŞKAYNAK 0(236) 413 67 64 0(236) 414 19 90 01.08.2011Antalya Şube Şube Yeşilbahçe Mah. Metinkasapoğlu Cad. 1446 Sk. Gökhan İş Merkezi K:1 D:2 Muratpaşa / ANTALYA CEYHUN CEYHAN 0(242) 244 34 14 0(242) 244 34 18 15.10.2005Bodrum Şube Şube Atatürk Cad. Pamir İş merkezi B2 Blok No 1 Konacık-Bodrum / MUĞLA SERDAR AŞCI 0(252) 363 95 16 0(252) 363 95 46 28.04.2005Bursa Şube Şube Konak Mah. Barış (120) Sok. No:3 K:3 Büro 21 Nilüfer /BURSA 0(224) 221 07 87 0(224) 221 07 34 03.10.2005Çanakkale Şube Şube İsmetpaşa Mah. İnönü Cad 141/12 141/13 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi ÇANAKKALE ERSİN SERT 0(286) 213 90 90 0(286) 213 90 55 28.12.2006Kadıköy Şube Şube Bağdat Cad. Küçükağa Sok. Naim Bey Apt. No 2 Kat:2 D:4 Şaşkınbakkal Kadıköy / İSTANBUL 0(216) 411 40 20 0(216) 411 40 19 21.03.1995Karabük Şube Şube Bayır Mah. Menderes Cad. No 2 B Blok Büro No 28 (Yeni Belediye İş Merkezi) KARABÜK MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ 0(370) 412 62 11 0(370) 415 42 83 28.01.2008Kordon Şube Şube Şehit Fethi Bey Cad. No 55 Kat:12 D:16 Heris Tower Alsancak / İZMİR EYLEM AKŞEHİR 0(232) 489 28 07 0(232) 425 78 47 08.01.2002Marmaris Şube Şube Kemeraltı Mah. General Mustafa Muğlalı Cad. Yiğit İş Merkezi No 24/7 Marmaris / MUĞLA LEVENT YILDIZ 0(252) 412 85 24 0(252) 412 94 02 21.11.2005Merkez Şube Şube Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Bilge Sok. Barclay 19 Blok Daire 12 Beşiktaş İSTANBUL KADER AYRANCI 0(212) 319 12 80 0(212) 352 80 01 03.08.2006Konya Şube Şube Havzan Mahallesi Yeni Meram Caddesi No:37/1 Meram KONYA ELMAS NİHAN ÇELİK 0332 999 16 09 0332 999 16 14 13.10.2017Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERKAN ÜNAL Genel Müdür Üst Düzey YöneticiCANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup MüdürüMEVHİBE ARZU YEŞİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yurtiçi Satış Grup MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviDeniz Kumcuoğlu Kaldıraçlı İşlemler - Grup MüdürüLevent Yıldız Marmaris Şube - MüdürErsin Sert Çanakkale Şube - Şube MüdürüMehmet Kamil Açıkbaş Karabük Şube - Şube MüdürüSerdar Aşçı Bodrum Şube - Şube MüdürüBarış Başkaynak Akhisar Şube - Şube MüdürüAdem Demiral Operasyon ve Muhasebe - MüdürHasan Rıfat Topkar İç Denetim - Grup MüdürüMusa Keskin Ankara Şube - Müdür YardımcısıMustafa Demir Ankara Şube - Müdür YardımcısıHalil Çiftçi Kadıköy Şube - Müdür YardımcısıSalih Burak Sezgün Finansal Kontrol - MüdürCeyhun Ceyhan Antalya - Şube MüdürüZeki GÜN Müdür YardımcısıUfuk GÜNGÖR MüdürElmas Nihan ÇELİK Konya - Şube MüdürüLevent YAVAŞ Ankara- Şube MüdürüEylem AKŞEHİR İzmir- Şube MüdürüArif KASNIK Adana- Şube MüdürüKader AYRANCI Merkez- Şube Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791931BIST