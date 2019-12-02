***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.12.2019 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.12.2019
Alım
250,00
550,00
02.12.2019
Satım
250,00
557,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801361
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05269,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,25
|Açılış
|: 269,86
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4364
|% -0,20
|
|Frank
|5,7574
|5,7921
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5267
|1,5344
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-2,85
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,84
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Seans Raporu
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