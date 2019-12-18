***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.12.2019 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.12.2019
Alım
250,00
570,00
18.12.2019
Satım
250,00
577,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804231
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0447
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9323
En Düşük
5,8830
18:056,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0311
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5954
En Düşük
6,5510
18:05281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,78
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7326
|7,7713
|% 0,39
|
|Frank
|6,0203
|6,0565
|% 0,70
|
|Riyal
|1,5761
|1,5840
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,88
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|0,23
|