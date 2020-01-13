***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.01.2020 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.01.2020
Alım
250,00
585,00
13.01.2020
Satım
250,00
585,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812195
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,53
|Açılış
|: 292,34
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6012
|7,6393
|% -0,64
|
|Frank
|6,0234
|6,0597
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5593
|1,5671
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,45
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,65
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