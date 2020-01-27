***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.01.2020 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.01.2020
Alım
500,00
1.247,50
27.01.2020
Satım
750,00
1.885,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814649
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,35
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7449
|7,7838
|% -0,03
|
|Frank
|6,1125
|6,1494
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5825
|1,5905
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|8,96
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|-1,69
|
Seans Raporu
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