***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.10.2019 18:39
***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.10.2019
Alım
270,00
990,90
07.10.2019
Satım
540,00
2.003,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791068
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4181
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10