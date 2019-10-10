***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 18:35
***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.10.2019
Alım
270,00
934,20
10.10.2019
Satım
270,00
945,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792416
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8993
En Düşük
5,8233
18:056,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0697
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,5167
En Düşük
6,4139
18:05281,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 281,83
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12