***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurulumuzun Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 25.09.2019Genel Kurul Tarihi 25.10.2019Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.10.2019Ülke TürkiyeŞehir MERSİNİlçe AKDENİZAdres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSİNGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması5 - 2018 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu madde 376'ye ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in mali durumunun iyileştirilmesine yönelik genel değerlendirme yapılması ve bu hususta karar alınması14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Kar Dağıtım Tablosu 311218.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2019 tarihinde, saat 13.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2019 tarih ve 18566238-431.03-E-00048851808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa DAMAR gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.10.2019 tarih ve 9920 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi'nin 01.10.2019 tarihli nüshasının 7 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 850.627,128.-TL'lik kısmının asaleten ve 10.475.388,8.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 11.326.015,985 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.4. Şirket'in 2018 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere, 26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden Kamil Emre ERCİYAS, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden Yılmaz BAĞ, 24944521742 TC kimlik numaralı, Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 31C / 16 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden Coşkun KILIÇ, 13697458238 TC kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mahallesi, 6. cadde, no 4, 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Şükrü SOKULLU'nun,Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,15482399528 TC kimlik numaralı Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:40 Daire 25 Kadıköy- İstanbul adresinde ikamet eden Taner IŞIN'ın ve 11326143944 TC kimlik numaralı Acarlar Sitesi E 12 Blok D:12 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa ÖZBEY'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Coşkun KILIÇ'a aylık net 2.500.-TL ve Mehmet Şükrü SOKULLU'ya aylık net 2.500.-TL ve Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve Taner IŞIN'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 C Blok Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.8. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2018 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdür Vekili Şeniz Günal TURGAN söz aldı. Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz'in kur farkı zararları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğu,2019 yılında yaşanan genel finansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle kapasite daraltımını ve maliyet kısıtlanmasını tercih ettiği, 2020 yılı içerisinde gerek vagon üretim, gerekse de vagon bakım işlerine ilişkin olarak, Türkiye'nin jeopolitik avantajı da gözetilerek, pozitif ivmelenme beklediğini,Bu pozitif bakış açısı ile 2020 yılında pozitif gelişmeler beklediğimizi ve yönetim kurulunun bu kapsamda alacağı tedbirler ile ilgili olarak kamuoyu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli paylaşımlarda bulunacağı konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Bu kapsamda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 13:30'da toplantının sona erdiği bildirildi.İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2019Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25/09/2019 tarih ve 17 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla:I.Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.10.2019 tarihinde saat 13:00'de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. Şirketimizin 25/09/2019 tarih ve 17 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla:I.Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.10.2019 tarihinde saat 13:00'de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,II.Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,III.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılmasımüzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla