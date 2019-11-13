***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.11.2019 tarih 201 nolu Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin ödenmiş sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olarak tescil ve ilan işlemleri tamamlanarak Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 250.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bu maksatla Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına, anasözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip, Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÖZGYO 13.11.2019 Tarih - 201 Nolu YÖNETİM KURULU KARARI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798764BIST