GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.12.2019 10:38
GÜNCEL HABERLER



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Mevcut Sermaye Tavanı İçin 5 Yıl (2020-2024) Süre Uzatımı Verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019

Ek Açıklamalar
13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuza ilişkin olarak Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı kararı 26.12.2019 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kurul Karar Organı Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar vermiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805473


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:45113.923
Değişim :  0,24% |  269,79
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.653  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.802
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 12.805.395 % 14,99  
TIRE 4,18 103.067.359 % 12,67  
HDFGS 2,44 59.352.449 % 9,91  
UNYEC 5,45 3.695.269 % 9,88  
ISGYO 1,49 150.914.329 % 9,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7513 7,7902 % 0,78  
Frank 6,0679 6,1045 % 0,79  
Riyal 1,5810 1,5889 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -0,60  
Altın Gr. 289 289 0,85  
Cumhuriyet 1.908 1.937 4,00  
Tam 1.904 1.952 6,99  
Yarım 920 944 3,38  
Çeyrek 462 472 1,69  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,07  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,00  
B. Petrol 68,16 68,16 0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru