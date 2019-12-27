***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2019 10:38
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Mevcut Sermaye Tavanı İçin 5 Yıl (2020-2024) Süre Uzatımı Verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
Ek Açıklamalar
13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuza ilişkin olarak Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı kararı 26.12.2019 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kurul Karar Organı Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar vermiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805473
BIST
13:45113.923
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|: 114.036
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289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.805.395
|% 14,99
|
|TIRE
|4,18
|103.067.359
|% 12,67
|
|HDFGS
|2,44
|59.352.449
|% 9,91
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.914.329
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,34
|58.387.116
|% -9,02
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.091.385
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,08
|570.595.227
|% 3,29
|
|THYAO
|13,98
|266.341.628
|% 0,14
|
|IPEKE
|8,01
|188.639.234
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,30
|187.817.863
|% 0,49
|
|SMART
|10,45
|158.091.385
|% -7,93
|
|ISFIN
|4,08
|570.595.227
|% 3,29
|
|ISGYO
|1,49
|150.914.329
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.647.910
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|45.030.519
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,59
|65.647.430
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 0,78
|
|Frank
|6,0679
|6,1045
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,60
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,85
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,25
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