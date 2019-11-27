***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.11.2019 tarih 203 nolu Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 60/1390 sayılı kararı ile kuruluşuna izin verilen, 31.01.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 177920-5 numara ile tescil edilmiş olan Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin, ihraç başvurusunda bulunmaması ve mevcut koşulların Kira Sertifikası ihracına uygun olmaması nedeniyle fesih edilerek tasfiye edilmesine karar verilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800687BIST