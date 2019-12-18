***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Karar'ının yürütmesinin durdurulması ve Karar'ın yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için, 27.11.2019 tarihinde dava süreci başlatılmıştır.Yine, ilgili Kurul Kararı ile bildirilen İdari Para Cezaları 17.12.2019 tarihinde ödenmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804225BIST