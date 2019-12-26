***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 18:21
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuza ilişkin olarak Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı kararı 26.12.2019 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kurul Karar Organı Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar vermiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805418
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
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|Önceki Kapanış
|: 113.329
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114.535
En Düşük
113.166
18:055,9340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,9320
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,5720
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|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,34
|Açılış
|: 287,87
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|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6970
|7,7356
|% 0,34
|
|Frank
|6,0250
|6,0613
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|9,36
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|0,61
|
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