***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuza ilişkin olarak Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı kararı 26.12.2019 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kurul Karar Organı Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar vermiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805418BIST