***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 12:56
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı toplantısında Kurul Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı kararının B1a maddesinde belirtilen 54 adet bağımsız bölümün elden çıkarılması için tanınan sürenin bu defa 29.02.2020 olarak belirlenmesine karar verildiği, 10.10.2019 tarihli kararın gereklerinin 30.11.2019 tarihine kadar yerine getirilmemiş olması nedeniyle Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sermaye Piyasası Kanunu md. 103 uyarınca savunmalarının talep edildiği hususları SPK tarafından 23.12.2019 tarihli yazıları ile Şirketimize bildirilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805524
BIST
13:45113.922
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
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|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
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|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
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|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
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|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
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|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
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|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|PETKM
|3,71
|107.342.529
|% -0,54
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|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
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|ODAS
|2,13
|70.675.024
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
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|BERA
|4,05
|81.537.302
|% 6,58
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% 0,76
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,28
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|Alış
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|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,56
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|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
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|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
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|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
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|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
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