***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı toplantısında Kurul Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı kararının B1a maddesinde belirtilen 54 adet bağımsız bölümün elden çıkarılması için tanınan sürenin bu defa 29.02.2020 olarak belirlenmesine karar verildiği, 10.10.2019 tarihli kararın gereklerinin 30.11.2019 tarihine kadar yerine getirilmemiş olması nedeniyle Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sermaye Piyasası Kanunu md. 103 uyarınca savunmalarının talep edildiği hususları SPK tarafından 23.12.2019 tarihli yazıları ile Şirketimize bildirilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805524BIST