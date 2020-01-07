***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 16:22
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında solo mali tablolarda satım işlemlerimizin toplamı 66.513.434,18 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 8.855.664,29 TL+ KDV, konsolide mali tablolarda 66.509.196,89 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 8.850.579,54 TL+ KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808366
BIST
16:47112.915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.501,84
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:475,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:476,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:47301,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,46
|Açılış
|: 301,16
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,08
|32.968.968
|% 17,41
|
|BRYAT
|66,90
|10.596.015
|% 16,65
|
|DERAS
|4,05
|82.385.933
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.780
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,01
|85.207.209
|% 14,16
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|412.872.780
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|270.308.691
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,42
|133.792.775
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.345.347
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8176
|7,8568
|% -0,28
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,67
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|-0,56
|
Seans Raporu
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