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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2020 16:22
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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca   2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında solo mali tablolarda satım işlemlerimizin toplamı 66.513.434,18 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 8.855.664,29 TL+ KDV, konsolide mali tablolarda 66.509.196,89 TL+KDV,  kiralama işlemlerimizin toplamı 8.850.579,54 TL+ KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808366


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Riyal 1,5882 1,5961 % 0,06  
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Altın Gr. 301 301 0,51  
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