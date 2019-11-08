***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.11.2019 15:06
(No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamındaki açıklamamızdır.
2019 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve geleceğe yönelik beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekte yer almakta olup, sunuma ayrıca www.ozakgyo.com adresli web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797549
BIST
16:24103.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -30,51
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:245,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:246,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:24270,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,35
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|IHGZT
|2,99
|8.079.711
|% 15,00
|
|RYGYO
|2,00
|4.848.280
|% 12,36
|
|MRGYO
|0,89
|16.718.472
|% 11,25
|
|BURVA
|5,33
|5.057.333
|% 10,58
|
|KLNMA
|54,55
|77.804.109
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.284.024
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,72
|12.753.871
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,47
|3.083.076
|% -7,60
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|ASELS
|18,97
|467.093.815
|% 0,16
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|HALKB
|5,74
|403.109.872
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|KRDMD
|2,29
|186.802.805
|% -1,72
|
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|