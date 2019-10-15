***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2019 11:45
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793279
BIST
15:0295.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.575,07
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:025,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0539
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:026,4654
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0742
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4643
15:02282,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,32
|Açılış
|: 282,11
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80