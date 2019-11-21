***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2019 13:13
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799909
BIST
14:03106.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 96,40
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:035,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:036,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:03268,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,13
|Açılış
|: 268,69
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.913.152
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|211.391.639
|% 13,02
|
|PAGYO
|5,67
|12.618.177
|% 11,18
|
|ULUUN
|3,54
|23.190.176
|% 10,62
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.194.828
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,45
|126.829.061
|% 0,00
|
|PGSUS
|76,65
|111.280.466
|% 0,66
|
|VAKBN
|5,02
|109.388.845
|% 0,80
|
|TUPRS
|125,60
|96.149.103
|% -0,32
|
|TTKOM
|7,21
|86.761.886
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,45
|126.829.061
|% 0,00
|
|METRO
|1,41
|68.049.887
|% 8,46
|
|MARKA
|1,12
|28.775.983
|% 6,67
|
|AVOD
|1,74
|40.620.122
|% 1,75
|
|VAKBN
|5,02
|109.388.845
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3433
|7,3801
|% 0,05
|
|Frank
|5,7197
|5,7541
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-4,72
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,57
|
|Yarım
|859
|881
|-2,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
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|B. Petrol
|62,21
|62,21
|-0,19
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