***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2019 15:53
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804347
BIST
17:14110.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 254,67
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:145,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:146,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:14281,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 281,95
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|OYLUM
|5,29
|12.499.046
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|18.321.924
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,09
|7.130.376
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.869.022
|% -7,89
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|MAALT
|56,15
|1.705.520
|% -6,42
|
|GUSGR
|2,37
|116.301.274
|% -5,95
|
|THYAO
|13,76
|639.911.884
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|VESTL
|13,32
|296.437.285
|% 2,94
|
|ASELS
|19,27
|230.183.398
|% 0,26
|
|SISE
|5,15
|222.511.460
|% 0,78
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|142.528.299
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,54
|219.231.415
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,41
|136.774.266
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% -0,01
|
|Frank
|6,0371
|6,0735
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,72
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,10
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