***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2019 17:38
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805191
BIST
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0077
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,5927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
18:05286,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,50
|Açılış
|: 286,50
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.708.360
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.721.224
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|46.383
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|30.039
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|366.719.967
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|311.673.516
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,51
|283.573.447
|% 2,93
|
|SISE
|5,37
|246.612.343
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|88.754.273
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.879.734
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,13
|135.621.973
|% -1,74
|
|IHYAY
|0,96
|92.754.686
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6576
|7,6960
|% -0,19
|
|Frank
|6,0295
|6,0658
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
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17:59
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Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem