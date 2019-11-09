***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 53.161.242 46.994.871 17.390.391 15.944.914Satışların Maliyeti9 -7.846.446 -5.248.691 -2.534.840 -1.622.340TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.314.796 41.746.180 14.855.551 14.322.574BRÜT KAR (ZARAR)45.314.796 41.746.180 14.855.551 14.322.574Genel Yönetim Giderleri-585.496 -850.359 -220.187 -277.909Pazarlama Giderleri-2.050.026 -2.791.874 -582.061 -1.521.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.180.032 2.197.357 384.679 821.615Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-217.690 -718.198 -11.584 40.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132DÖNEM KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,51300000 0,45500000 0,16600000 0,15400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.267.202 40.473.901Dönem Karı (Zararı)44.641.616 39.583.106Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.641.616 39.583.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-752.029 -1.251.340Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler215.363 30.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler866.314 346.535Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 866.314 346.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.977 42.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.977 42.018Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.848.683 -1.723.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.848.683 -1.723.953Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 53.699Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 53.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-514.313 2.363.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.251.041 -11.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.251.041 -11.509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-744.849 -190.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler903.529 -481.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-281.976 -150.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.185.505 -331.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)45.292 15.006Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 404.580İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 9.229İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 395.351Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.043.967 2.233.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-511.211 394.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 14.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-511.211 379.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.375.274 40.695.765Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.289 -221.864Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-94.783 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.964.697 -3.465.613Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.547.245 -17.942Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.417.452 -3.447.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.976.219 -40.653.748Ödenen Temettüler-49.824.902 -42.377.700Alınan Faiz1.848.683 1.723.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.673.714 -3.645.460NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.673.714 -3.645.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 29.450.353 21.360.511DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 16.776.639 17.715.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 16.776.639 29.450.353Ticari Alacaklar7.768.925 7.384.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.768.925 7.384.198Peşin Ödenmiş Giderler1.097.962 2.724.732İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1.097.962 2.724.732Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 334.648 321.359ARA TOPLAM25.978.174 39.880.642TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.978.174 39.880.642DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 900.777.452 894.360.000Maddi Duran Varlıklar7 1.817.130 472.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.621 32.328Bilgisayar Yazılımları19.621 32.328Peşin Ödenmiş Giderler18.598.764 16.227.145İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 18.598.764 16.227.145TOPLAM DURAN VARLIKLAR921.312.967 911.192.014TOPLAM VARLIKLAR947.291.141 951.072.656KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.654.965 751.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 21.877 303.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.633.088 447.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar37.504 15.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.021.245 977.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.021.245 977.278Kısa Vadeli Karşılıklar22.898 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.898 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler872.441 1.349.092ARA TOPLAM4.609.053 3.092.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.609.053 3.092.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar139.522 219.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar139.522 219.328Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler700.117 734.677İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler700.117 734.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER839.639 954.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.448.692 4.046.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar941.842.449 947.025.735Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.950.896 35.520.440Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.259.907 758.538.731Net Dönem Karı veya Zararı44.641.616 65.976.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR941.842.449 947.025.735TOPLAM KAYNAKLAR947.291.141 951.072.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901Transferler6.235.196 185.798.525 -192.033.721 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.583.106 39.583.106 0 39.583.106Kar Payları-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 39.583.106 920.632.307 0 920.632.307Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 44.641.616 44.641.616 0 44.641.616Kar Payları-49.824.902 -49.824.902 0 -49.824.902Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.907 44.641.616 941.842.449 0 941.842.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797852BIST