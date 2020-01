***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tebliğinin 40. Maddesinin (3)(ç) bendi uyarınca, Şirketimiz aktifinde kayıtlı Panora AVM'nin 2019 yılında gerçekleşen ve aktif toplamın %2 sini aşmayan kiralamalara ilişkin bilgiler aşağıdadır. Feshedilen Kira Sözleşmeleri: Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 7.250.000 TL olan ve yılı içinde farklı tarihlerde feshedilen kira sözleşmeleri Tribeca, Forever New, Athletic Zone, Very Cookie, Gift Home, Jeans Lab, Step, Bakermill, Mizuno, Fatima, Fitiz, Gita Telekom, Scotch&Soda, Panço, İnci, Medbox, Bağzıbağlı, Midpoint, Enzo Angiolini, Polo Garage, Mother Care, Sunglass Hut, Burger Station, Hammam Oto, İmaginarium, Yatsan, Adidas, TT Mobil,Yeni Düzenlenen Kira Sözleşmeleri: Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 3.950.000 TL olan ve 2019 yılı için farklı tarihlerde düzenlenen kira sözleşmeleri Dagi, Hennes Hermann, Clinic Cafe, Salmander Hediyelik Eşya, Panora Sahne, Zekicee, Trifles, Beyyoglu, Mielle- Güreller, LG, Cepcover, Siemens, Burger Team, By Moda Cafe & Bistro, Oto Yıkama, M.C. Dodo, Eve Shop, Avva, Arabica Coffe House, Journey.