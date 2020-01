***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









16.01.2020 tarihinde Malta'da katılmak üzere hazırlandığımız ihale (Tender for the Provision of the Automated Biometric Identification System for the Malta Police Force Using Environmentally Friendly Measures) için, alanında uzman İngiliz bir firma ile konsorsiyum oluşturulmuştur. İlgili ihalenin kazanılması durumunda - Proje yönetimi ve eğitim başlıkları: Konsorsiyum üyesi tarafından sağlanacak (İngiliz menşeli), - Veri merkezi cihazları: Papilon AŞ tarafından tedarik edilecek ürünler (Yerli ve yabancı çeşitli marka ve modellerde) - Biyometrik sistem ve cihazları: Papilon markalı APFIS (Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi ve biyometrik tarayıcılar) (Türk Malı) şeklinde sağlanması planlanmaktadır. Yurt içinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi vatandaş hizmetleri veren kurumlarca suç ve suçlu ile mücadele konusunda kullanılan Papilon üretimi Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemleri'nin, ihale teknik isterlerine göre uyarlanarak sunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, Papilon markalı APFIS'in yeni bir ülke ile tanışması hedeflenmektedir.