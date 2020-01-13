***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2020 17:11
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.01.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile tüm hazırlıkları tamamlayarak 16.01.2020 tarihinde Malta'da katılmayı planladığımız ihalenin (Tender for the Provision of the Automated Biometric Identification System for the Malta Police Force Using Environmentally Friendly Measures), ilgili ihale komisyonu (Malta Polis Kuvvetleri) tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin iptal edildiği resmi olarak ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812137
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8740
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|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5260
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|Önceki Kapanış
|: 6,5320
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6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,26
|Açılış
|: 292,61
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
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|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.530.064
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.896.700
|% 19,96
|
|YUNSA
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|148.969.935
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|RYSAS
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|140.620.528
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.908.919
|% -5,66
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
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|156.343.127
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.293.304
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|HALKB
|6,61
|684.132.543
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ASELS
|22,90
|523.966.928
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|481.227.991
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,73
|323.266.553
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6057
|7,6438
|% -0,58
|
|Frank
|6,0221
|6,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,36
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
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|B. Petrol
|64,44
|64,44
|-0,54
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