***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-205.899 -205.899 -205.899Transferler592.402 9.406.335 -9.998.737Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.279.863 262.765 -165.421.870 -166.438.968 13.909.762 -152.529.206Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-592.402 -592.402 -592.402Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.550.996 430.301 49.873.458 95.652.739 -165.421.870 358.120.484 83.213.632 441.334.116Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.198.341 11.103.067 11.395.282 21.300.008 15.774.932 37.074.940Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.052.624 11.533.580 49.873.458 46.633.024 11.395.282 495.519.573 97.007.794 592.527.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.351.726 44.456.885Dönem Karı (Zararı)27.377.131 -151.267.254Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.377.131 -151.267.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.211.335 314.956.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 52.749.584 35.028.387Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.611.996 2.402.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -279.387 1.233.983Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.891.383 515.128Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 653.689Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.855.898 3.597.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.756.150 3.188.461Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.099.748 408.705Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.162.896 21.672.612Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.336.123 -122.321Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.499.019 21.794.933Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.788.666 326.935.202Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -26.677.157 -42.602.266Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.251.546 -31.909.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.002 -167.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.515.568 -107.372.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.192.894 -53.175.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.386.183 -18.506.276Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.946.403 -58.858.225Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.364.909 34.189.261Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.354.997 -11.021.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.072.898 56.317.087Alınan Faiz2.336.123 122.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.716.853 -7.284.134Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -78.684Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.340.442 -4.619.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.542.421 -45.954.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.863 628.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -40.433.338 -45.021.891Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 13.859.054 -1.561.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.125.429 14.326.567İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -592.403Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 335.074.453 156.563.805Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -296.450.005 -119.644.595Ödenen Faiz-8.499.019 -22.000.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.934.734 12.828.994NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.934.734 12.828.994DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.488.035 7.994.905DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.422.769 20.823.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.422.769 13.488.035Ticari Alacaklar6 104.873.892 88.401.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 1.808.808 1.478.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar103.065.084 86.922.970Stoklar9 139.581.246 139.526.226Peşin Ödenmiş Giderler5.858.874 6.185.722İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.858.874 6.185.722Diğer Dönen Varlıklar8 41.880.985 34.990.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar41.880.985 34.990.267ARA TOPLAM321.617.766 282.591.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR321.617.766 282.591.861DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 68.090.582 20.158.102İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 67.660.234 19.765.866İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar430.348 392.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 194.321.312 181.568.192Maddi Duran Varlıklar11 952.324.568 937.170.250Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.154.958 3.494.950Peşin Ödenmiş Giderler2.253.354 363.521Ertelenmiş Vergi Varlığı19 73.587.759 64.378.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.295.732.533 1.207.133.238TOPLAM VARLIKLAR1.617.350.299 1.489.725.099KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 147.511.887 105.490.008Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 226.191.055 171.704.124Diğer Finansal Yükümlülükler5 263.081 11.642.511Ticari Borçlar6 116.263.801 84.898.892İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 87.365.556 53.711.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.898.245 31.187.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.934.166 3.700.267Diğer Borçlar7 2.436.166 4.731.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 0 473.414İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.436.166 4.258.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)659.407 2.507.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.676.237 1.388.684Kısa Vadeli Karşılıklar6.727.143 9.508.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.576.353 2.980.754Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.150.790 6.527.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.268.751 1.739.188ARA TOPLAM509.931.694 397.310.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER509.931.694 397.310.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 491.209.515 514.132.770Uzun Vadeli Karşılıklar18.315.162 16.770.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.315.162 16.770.952Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.366.561 6.058.260TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER514.891.238 536.961.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.024.822.932 934.272.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar495.519.573 474.219.565Ödenmiş Sermaye14 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları14 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)303.568.371 304.766.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)303.568.371 304.766.712Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)307.620.995 307.620.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.052.624 -2.854.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.533.580 430.513Yabancı Para Çevrim Farkları11.533.580 430.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.633.024 95.652.739Net Dönem Karı veya Zararı11.395.282 -49.019.715Kontrol Gücü Olmayan Paylar97.007.794 81.232.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR592.527.367 555.452.427TOPLAM KAYNAKLAR1.617.350.299 1.489.725.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 404.642.989 358.215.999 121.712.973 132.107.920Satışların Maliyeti15 -314.199.489 -218.734.515 -106.332.774 -62.730.923TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.443.500 139.481.484 15.380.199 69.376.997BRÜT KAR (ZARAR)90.443.500 139.481.484 15.380.199 69.376.997Genel Yönetim Giderleri-35.177.818 -33.724.769 -11.826.302 -14.747.089Pazarlama Giderleri-25.953.599 -23.492.106 -8.342.205 -9.687.924Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.889.307 -1.873.955 -2.109.512 -1.018.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.833.014 25.697.610 582.596 15.596.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.659.626 -1.835.086 -558.906 -1.357.789Diğer Kazançlar (Kayıplar)6 279.387 -1.233.983 -12.320 -611.429ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.875.551 103.019.195 -6.886.450 57.551.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.002 16.627.990 0 9.849.952Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 26.677.157 42.602.266 12.548.112 13.984.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.581.710 162.249.451 5.661.662 81.386.111Finansman Gelirleri16 2.336.123 122.321 653.987 23.065Finansman Giderleri16 -26.792.248 -345.548.614 -7.934.160 -229.796.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.125.585 -183.176.842 -1.618.511 -148.387.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.251.546 31.909.588 -5.517.179 22.341.924Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -6.627.995 -6.369.688 -1.067.517 -2.718.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 7.879.541 38.279.276 -4.449.662 25.060.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.377.131 -151.267.254 -7.135.690 -126.045.836DÖNEM KARI (ZARARI)27.377.131 -151.267.254 -7.135.690 -126.045.836Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.981.849 14.154.616 2.473.122 5.765.015Ana Ortaklık Payları17 11.395.282 -165.421.870 -9.608.812 -131.810.851Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00150000 -0,02150000 -0,00120000 -0,01710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00150000 -0,02150000 -0,00120000 -0,01710000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.405.258 -1.524.717 -347.102 -259.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.624.158 -1.669.345 -163.838 -138.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-105.932 -189.241 -216.032 -149.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler324.832 333.869 32.768 27.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 324.832 333.869 32.768 27.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.103.067 262.765 -25.313.884 179.465Yabancı Para Çevrim Farkları11.103.067 262.765 -25.313.884 179.465DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.697.809 -1.261.952 -25.660.986 -80.437TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.074.940 -152.529.206 -32.796.676 -126.126.273Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.774.932 13.909.762 2.427.999 5.761.059Ana Ortaklık Payları21.300.008 -166.438.968 -35.224.675 -131.887.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798143BIST