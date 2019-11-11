***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı2019/11-01-01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 11.11.2019KARAR SAYISI: 2019/11-01-01SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİNİKİNCİ BÖLÜMÜMÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nuna) Konsolide Finansal Tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar / zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.Saygılarımızla,Hasan Basri Aktan Denetim Komitesi BaşkanıAtilla Zeybek Denetim Komitesi ÜyesiSinan Yahya Özenbaş Mali işler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798147BIST