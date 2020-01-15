***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşWARDIN & SCHMORANZ SACHVERSTANDIGE FUR IMMOBILIENBEWERTUNGDeğerleme Raporunun İçeriğiHagen Bina ve ArsasıRapor Tarihi04.11.2019AçıklamalarHagen Bina ve Arsasıile ilgili olarak hazırlatılan 2019 "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812811BIST