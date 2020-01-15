***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2020 15:47
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
WARDIN & SCHMORANZ SACHVERSTANDIGE FUR IMMOBILIENBEWERTUNG
Değerleme Raporunun İçeriği
Hagen Bina ve Arsası
Rapor Tarihi
04.11.2019
Açıklamalar
Hagen Bina ve Arsası
ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812811
BIST
16:22121.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,76
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:225,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:226,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:22293,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 293,10
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|102.184.625
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.974.746
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,29
|3.271.184
|% -12,84
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.553.278.277
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|254.542.084
|% 1,75
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6349
|7,6732
|% 0,00
|
|Frank
|6,0778
|6,1144
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5649
|1,5727
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|