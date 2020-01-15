***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2020 15:48
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adres Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sultan Makamı Konutları
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sultan Makamı konutları
ile ilgili olarak hazırlatılan 2019 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812815
BIST
16:21121.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,66
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:215,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:216,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:21293,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 293,10
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.267.443
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,87
|1.540.224.531
|% 0,47
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|253.924.475
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6344
|7,6727
|% -0,01
|
|Frank
|6,0782
|6,1148
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5646
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|
|Yarım
|934
|958
|3,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
|
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, ALYAG, ORMA, EGCYH, DENGE, BALAT, EGCEY, BMELK