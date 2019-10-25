***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -3.378 234.062.050 49.145.977 0 313.204.649 313.204.649Transferler49.145.977 -49.145.977 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.049 87.067.497 87.074.546 87.074.546Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.671 283.208.027 87.067.497 400.279.195 400.279.195Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.209.498 -23.209.498 -23.209.498Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 243.472.492 -23.209.498 299.369.162 299.369.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.716.688 106.328.392Dönem Karı (Zararı)-23.209.498 87.067.497Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.209.498 87.067.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.270.279 -102.096.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 753.740 2.202Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.929.614 -7.837.228Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.929.614 -7.837.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler479.766 6.113Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.380.047 21.598.134Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.778.779 -2.316.914Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 25.158.826 23.915.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.338.226 -113.750.413Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.912.609Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.523.723 -2.114.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.655.907 121.356.919Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.168.236 -67.413.695Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler40.631.093 90.607.261Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.623.297 4.573.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.316.744 8.186.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.499.603 85.403.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 65.192.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.499.603 20.210.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.716.688 106.328.392YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.080.505 -33.726.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.327Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.327Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.859.284 -36.030.709Alınan Faiz2.778.779 2.316.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.514.020 -72.576.344Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 63.150.000 71.100.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -84.268.719 -92.533.931İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -27.119.398Ödenen Faiz-28.433.766 -23.485.685Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)38.465 -537.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.877.837 25.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.877.837 25.926DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.658.091 1.628.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.780.254 1.654.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.452.211 5.368.513Ticari Alacaklar33.269.880 4.353.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.935.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.334.385 4.353.431Diğer Alacaklar143.093 1.248.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar143.093 1.248.158Stoklar7 144.542.313 187.103.020Peşin Ödenmiş Giderler8 2.795 299.319Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 128.218 82.501Diğer Dönen Varlıklar9 425.448 451.608ARA TOPLAM180.963.958 198.906.550TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR180.963.958 198.906.550DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar218.615.623 254.570.842İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 218.615.623 254.570.842Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 74.164.987 71.056.908Maddi Duran Varlıklar11 7.073 9.608Peşin Ödenmiş Giderler8 784Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.912.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR292.788.996 327.550.496TOPLAM VARLIKLAR473.752.954 526.457.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 71.385.673 65.620.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 27.285.647 48.841.969Ticari Borçlar17.142.772 40.766.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 17.142.772 40.766.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.337 174.829Diğer Borçlar13.316.133 25.411.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 13.066.551 25.411.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar249.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 41.936.910 12.861.338Kısa Vadeli Karşılıklar610.986Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar610.986Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.569.509 1.556.847ARA TOPLAM174.340.967 195.232.902TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.340.967 195.232.902UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 8.602.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.825 42.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.825 8.645.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.383.792 203.878.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.369.162 322.578.660Ödenmiş Sermaye13 73.100.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.168 6.168Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.168 6.168Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.168 6.168Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.000 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları243.472.492 234.108.027Net Dönem Karı veya Zararı-23.209.498 9.364.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.369.162 322.578.660TOPLAM KAYNAKLAR473.752.954 526.457.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 77.558.602 101.776.069 3.508.526 54.196.996Satışların Maliyeti14 -81.531.342 -88.763.027 -3.364.816 -42.926.411TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.972.740 13.013.042 143.710 11.270.585BRÜT KAR (ZARAR)-3.972.740 13.013.042 143.710 11.270.585Genel Yönetim Giderleri15 -5.180.494 -3.770.921 -1.659.687 -1.104.340Pazarlama Giderleri-1.850 -183.500 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 45.853.873 142.321.361 10.224.259 96.470.445Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -35.882.125 -44.328.726 -21.202.773 -30.487.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)816.664 107.051.256 -12.494.491 76.149.080Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 -72.335 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)816.664 107.051.256 -12.566.826 76.149.080Finansman Gelirleri17 3.453.027 6.830.961 1.004.366 4.047.559Finansman Giderleri17 -25.566.580 -26.814.720 -7.576.276 -9.697.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.296.889 87.067.497 -19.138.736 70.499.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.912.609 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.912.609 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507DÖNEM KARI (ZARARI)-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 7.049 1.442 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 7.049 1.442 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 7.049 1.442 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.209.498 87.074.546 -19.137.294 70.499.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-23.209.498 87.074.546 -19.137.294 70.499.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795029BIST