***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.11.2019 16:09
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.11.2019
Genel Kurul Tarihi 12.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2. Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptalinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptali gündemi ile yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11.00'de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799794
BIST
16:42106.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -687,62
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:425,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:426,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:42269,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 269,59
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,50
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.582
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.374.686
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.101
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.727.968
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.954.843
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|METRO
|1,31
|81.522.121
|% -10,27
|
|CEOEM
|9,23
|32.822.821
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|ASELS
|19,44
|433.089.297
|% 0,10
|
|GARAN
|10,17
|342.988.321
|% -0,78
|
|TKFEN
|19,04
|305.017.029
|% -0,10
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|215.323.262
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|304.988.374
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3288
|7,3656
|% -0,20
|
|Frank
|5,7172
|5,7516
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5156
|1,5232
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-1,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|0,91
|
|Yarım
|861
|884
|0,44
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|0,44
|
Seans Raporu
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16:57YAPRK
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16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 75 kaybederek (% -0.57 ) 131, 992
-
16:54XU100
Endeks 106, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 8, 267.00 milyon TL de