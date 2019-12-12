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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.12.2019 16:47
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.11.2019
Genel Kurul Tarihi 12.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2. Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptalinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptaline karar verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, planlandığı şekilde 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanalar listesinin birer örneği ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803207


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Riyal 1,5335 1,5412 % -0,53  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 275 275 -0,53  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,70 64,70 0,98  
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