***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.11.2019Genel Kurul Tarihi 12.12.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B BomontiGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2. Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptalinin Genel Kurul'un onayına sunulması3 - Dilek ve Temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptaline karar verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, planlandığı şekilde 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanalar listesinin birer örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803207BIST