***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2019 15:36
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2019 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797555
BIST
16:23103.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,58
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:235,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:236,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:23269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,42
|Açılış
|: 269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|IHGZT
|2,97
|5.715.248
|% 14,23
|
|MRGYO
|0,90
|16.708.987
|% 12,50
|
|RYGYO
|1,98
|4.782.904
|% 11,24
|
|BURVA
|5,31
|5.050.540
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.716.556
|% -14,96
|
|VERUS
|15,40
|34.205.212
|% -13,39
|
|BRSAN
|8,72
|12.734.025
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,46
|3.056.899
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.247.955
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|465.644.009
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|400.610.067
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,30
|186.462.396
|% -1,29
|
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3532
|7,3900
|% 0,14
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
|