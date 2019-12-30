***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.12.2019 19:51
da 1-2-3 parseller ile 1139 ada 3-4-5 nolu parsellerden oluşan toplam 10.601,00 m2 taşınmazların mülkiyeti Şirketimize ait olmakla birlikte, anılan taşınmazların toplam 10.080,04 m2'ye denk gelen miktardaki hisseleri üzerinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan PEKER lehine tesis edilmiş intifa hakları bulunmaktadır. Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 25.12.2019 tarih ve OZL201904253 sayılı değerleme raporunda, Sn. Hasan PEKER lehine tesis edilmiş olan intifa haklarının toplam değeri 134.400.470 TL olarak takdir edilmiştir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz söz konusu hisselerin toplam 7.955,05 m2 arsa alanına denk gelen kısmı üzerindeki intifa haklarının 100.000.000 TL karşılığında Şirketimiz lehine terkin edilmesi için Sn. Hasan PEKER'le anlaşmaya varılmasına karar vermiştir. Terkin edilmesi kararlaştırılan intifa haklarının ekspertiz değeri ise 106.067.368 TL'dir. Anılan karar uyarınca terkin işlemleri ilgili tapu müdürlüğü nezdinde 30.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde toplam alanı 10.601,00 m2 olan taşınmazların 8.476,02 m2 arsa alanına denk gelen hisseleri üzerinde Şirketimiz tüm mülkiyet haklarına sahip duruma gelirken, kalan 2.124,98 m2 arsa alanına denk gelen hisseleri üzerinde Sn. Hasan PEKER'in intifa hakları devam etmektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805952
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|IHGZT
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|BURVA
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|2.471.387
|% 14,95
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|INFO
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|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
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|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
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|71.312
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|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
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|
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|ISGYO
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|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
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|% 1,53
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 0,07
|
|Frank
|6,1141
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|
|Riyal
|1,5796
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|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,31
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,19
|
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|3,42
|3,43
|0,02
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|B. Petrol
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|66,72
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