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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

06.01.2020 18:06
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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Heinsberg Almanya, 5.463 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/11/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
4.800.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
12,44
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
43,64
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,73
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,761
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
25,00
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.01.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
12.903.126,80 TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Simply Invest GMBH & Simply Holding GMBH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/11/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.12.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Tanja Struck Değerleme Ofisi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.000.000 Euro
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki değerden daha yüksek bir bedelle satış yapılmıştır.
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Almanya'nın Heinsberg şehrinde, Oberbruch Tapu Kütüğüne (3.171 ila 3.218 (dahil) sayfa no) kayıtlı, Ada N2 ve Parsel N247'de konumlu 48 dairelik binamızın toplam 4.800.000 Euro'ya satışına ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında 4.800.000 Euro tahsil edilmiş ve satış işlemi tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807986


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8304 7,8697 % 0,55  
Frank 6,1378 6,1748 % 0,28  
Riyal 1,5867 1,5946 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.564 14,49  
Altın Gr. 300 300 2,21  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,01  
B. Petrol 69,11 69,11 0,51  
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