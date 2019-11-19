***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak pay geri alım programı konusunda aşağıdaki hususları müzakere etmiştir:1. Şirketimizin 13.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, Şirketimiz pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi paylarını satın alabilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen pay geri alım programının kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu suretle Yönetim Kurulu'na üç yıllık bir süre boyunca toplam 25.000.000 TL tutarında fon kullanarak pay geri alımı yapabilmesi yönünde yetki verilmiştir.2. Anılan tarihten bugüne kadar geçen süreçte ülkemizin makro ekonomik koşulları ve sektörün genel dinamikleri dikkate alınarak söz konusu yetkinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamış, genel kurulun yönetim kurulumuza verdiği yetki kullanılmamış ve herhangi bir pay geri alımı yapılmamıştır.3. Mevcut durum itibariyle genel ekonomik görünümün belirgin bir şekilde iyileştiği, döviz kurları, faiz oranları ve finansal varlık fiyatlarının giderek artan şekilde istikrar kazandığı gözlenmektedir. Bu durumun Şirketimiz paylarının fiyatına ve volatilitesine de olumlu yansıdığı ve mevcut olumlu tablonun önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.4. Diğer yandan son dönemde Şirketimiz yeni bir yatırım daha yapmış ve kaynakların Şirketimizin devam eden yatırımlarında kullanılması öncelik arz etmeye başlamıştır.5. Bu koşullar altında yakın gelecekte pay geri alımı yapılmasının söz konusu olmayacağı ve Şirketimiz hisselerinde işlem yapan yatırımcıların yanlış bir beklentiye girmesinin önlenmesini teminen pay geri alımı konusunun yeniden değerlendirilmesinde ve yapılan değerlendirmenin kamuya duyurulmasında fayda olduğu düşünülmektedir.6. Bu çerçevede- Pay geri alımı konusunda Genel Kurul'ca verilmiş olan yetkinin bir sonraki genel kurula kadar kullanılmamasına,- Genel kurul tarihine kadar geçecek süreçte genel ekonomik durumun, sektörün ve şirketimiz pay fiyatı ile finansman imkanlarının birlikte değerlendirilerek konunun genel kurulda yeniden değerlendirilmesine,- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799569BIST