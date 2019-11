***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. Simulatörle Eğitim 200000 98800 TRY 49,40 İştirakHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Bilişim Sistemleri Çözümleri 200000 100000 TRY 50,00 İştirakPegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Servis ve Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798368BIST