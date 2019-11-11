GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2019 22:55
GÜNCEL HABERLER

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. Simulatörle Eğitim 200000 98800 TRY 49,40 İştirak
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Bilişim Sistemleri Çözümleri 200000 100000 TRY 50,00 İştirak
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Servis ve Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798368


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.118
Değişim :  -0,03% |  -34,72
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.841 En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.758.197 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,16  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,20 62,20 -0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru