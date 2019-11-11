***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2019 22:55
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. Simulatörle Eğitim 200000 98800 TRY 49,40 İştirak
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Bilişim Sistemleri Çözümleri 200000 100000 TRY 50,00 İştirak
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Servis ve Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798368
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7755
En Düşük
5,7705
18:056,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3730
En Düşük
6,3676
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,16
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59NATEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 147 adet işlem
-
17:58ULAS
Yüzde 5.70 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 208 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 103, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 258.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 8.41 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 188 adet işlem
-
17:54GOZDE
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 606 adet işlem