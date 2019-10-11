***PIT* *BMELK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2019 11:32
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
10.10.2019 Alım 0 0
10.10.2019 Satım 10 20,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792564
BIST
12:3998.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 154,15
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:395,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0363
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:396,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:39282,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,48
|Açılış
|: 282,79
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15