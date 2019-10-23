***PIT* *BMELK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.10.2019 11:04
***PIT******BMELK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMELK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
22.10.2019 Alım 250 497,50
22.10.2019 Satım 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794330
BIST
16:2699.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.676,02
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.582
En Düşük
98.637
16:265,7581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0503
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
16:266,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0586
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
16:26276,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,45
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,70
|25.395.022
|% 15,95
|
|DOKTA
|36,32
|7.959.336
|% 13,86
|
|TURGG
|42,40
|15.680.634
|% 12,05
|
|IHYAY
|0,86
|102.264.567
|% 11,69
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|154.908
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,91
|21.977.416
|% -5,52
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|678.929
|% -4,07
|
|THYAO
|11,87
|1.198.589.236
|% 2,59
|
|GARAN
|9,62
|438.376.874
|% 3,22
|
|ASELS
|18,09
|411.600.542
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,17
|394.132.932
|% 1,56
|
|KRDMD
|2,24
|306.817.304
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.817.304
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,86
|102.264.567
|% 11,69
|
|IHLAS
|0,53
|54.681.804
|% 6,00
|
|THYAO
|11,87
|1.198.589.236
|% 2,59
|
|IHLGM
|0,87
|85.994.724
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4050
|7,4421
|% -0,69
|
|Frank
|5,7982
|5,8332
|% -0,84
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|5,99
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.824
|1.870
|-16,38
|
|Yarım
|882
|904
|-7,92
|
|Çeyrek
|442
|452
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,26
|59,26
|-0,44
|