***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.10.2019 12:36
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
04.10.2019 Alım 809 3.623,04
04.10.2019 Satım 749 3.361,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790811
BIST
13:12104.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.320,24
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:125,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0416
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:126,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:12277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10