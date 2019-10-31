***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.10.2019 11:02
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
30.10.2019 Alım 1500 7.130,00
30.10.2019 Satım 1950 9.296,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795783
BIST
12:1499.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 417,21
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:145,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:146,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:14276,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,05
|Açılış
|: 276,21
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,73
|10.681.682
|% -10,22
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,44
|1.150.148
|% -4,83
|
|THYAO
|11,71
|216.859.340
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,01
|131.439.732
|% 1,15
|
|EREGL
|6,65
|112.170.365
|% 1,06
|
|GARAN
|9,32
|103.946.182
|% 0,98
|
|FENER
|15,46
|83.746.860
|% 1,31
|
|ISFIN
|2,63
|77.858.138
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|34.341.104
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,21
|29.365.396
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|17.362.905
|% -1,37
|
|IHLAS
|0,56
|12.678.622
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3796
|7,4166
|% 0,68
|
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,61
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,05
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,54
|
|Yarım
|880
|903
|2,67
|
|Çeyrek
|442
|452
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,54
|60,54
|0,30
|
Seans Raporu
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12:28DZGYO
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Yüzde 8.62 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 888, 186 adet işlem
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12:24MEPET
Yüzde 19.61 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 202, 007 adet işlem