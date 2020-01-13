***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 10 Ocak 2020 tarihinde, toplam değeri 7.000.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812103BIST