***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2020 16:37
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 10 Ocak 2020 tarihinde, toplam değeri 7.000.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.
Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812103
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,12
|Açılış
|: 292,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.894.807
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.614.267
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|150.008.320
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.888.061
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.001.321
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.289.909
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|683.334.439
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|523.896.526
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,57
|481.023.001
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,73
|323.240.609
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6444
|% -0,57
|
|Frank
|6,0222
|6,0585
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,36
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|-0,54
|
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