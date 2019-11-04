***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2019 14:04
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796339
BIST
15:38100.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.647,40
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:385,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:386,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:38276,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,03
|Açılış
|: 276,87
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.285.768
|% 19,99
|
|HATEK
|4,89
|9.535.505
|% 16,43
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.582.295
|% -7,06
|
|PKENT
|116,30
|343.746
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|607.649.911
|% 2,51
|
|ASELS
|18,91
|242.012.614
|% 2,83
|
|GARAN
|9,50
|234.426.439
|% 2,37
|
|ISFIN
|2,67
|220.654.231
|% 2,69
|
|FENER
|16,77
|215.501.143
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,67
|220.654.231
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|180.693.220
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|607.649.911
|% 2,51
|
|PETKM
|3,48
|153.216.494
|% 1,46
|
|VAKFN
|1,66
|70.284.547
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3329
|7,3697
|% -0,39
|
|Frank
|5,7376
|5,7722
|% -0,50
|
|Riyal
|1,5135
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,60
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|1.833
|1.861
|-10,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,90
|
|Yarım
|882
|905
|-4,31
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|0,83
|
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