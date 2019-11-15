BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.317.366
|% 19,78
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|KLNMA
|44,34
|30.877.133
|% 14,99
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3953
|7,4324
|% 0,20
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% -0,14
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-5,49
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,08
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
Seans Raporu
- 17:59TMPOL Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
- 17:58KUYAS Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
- 17:57FONET Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT