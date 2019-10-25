***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357Transferler129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402Dönem Karı (Zararı)16.449.823 16.449.823 16.449.823Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Transferler16.449.823 -16.449.823 0 0Dönem Karı (Zararı)14.472.547 14.472.547 14.472.547Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 11.057.721 14.472.547 44.682.129 44.682.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.459.123 -4.620.426İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları86.753.726 64.242.338Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri81.704.516 61.424.789İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri5.049.210 2.817.549İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-60.486.724 -42.377.777Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-54.934.023 -40.534.843İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-5.552.701 -1.842.934Faaliyetlerden Net Nakit Akışları26.267.002 21.864.561Ödenen Faiz-1.271.659 -1.677.098Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.536.220 -24.807.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.626.736 2.069.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.412 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.412 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.647.148 2.069.181Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.647.148 2.069.181FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.150.000 2.552.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 10.414.204Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.650.000 -7.861.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.682.387 1.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.682.387 1.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ986.831 74.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.669.218 75.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,31 3.669.218 986.831Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar7,31,38 41.648.483 32.711.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar470.871 5.242.237İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.177.612 27.469.225Diğer Alacaklar8 3.806 46.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 46.568Stoklar10 2.242.096 692.536Peşin Ödenmiş Giderler11 2.119.044 1.819.163Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.965 3.583.786Diğer Dönen Varlıklar13 32.516 647.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar32.516 647.616ARA TOPLAM49.717.128 40.487.962TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.717.128 40.487.962DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 41.475 30.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.475 30.343Maddi Duran Varlıklar15 36.121.551 33.010.577Arazi ve Arsalar3.351.007 3.051.008Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.695.116 19.695.116Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar775.617 775.617Mobilya ve Demirbaşlar27.304.280 24.602.180Yapılmakta Olan Yatırımlar13.787.306 11.862.670Diğer Maddi Duran Varlıklar-38.420.659 -36.604.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 574.745 572.103Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar574.745 572.103Peşin Ödenmiş Giderler11 239.636 203.043Ertelenmiş Vergi Varlığı21 209.706 661.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar12 422.446 740.777Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.609.559 35.217.888TOPLAM VARLIKLAR87.326.687 75.705.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.500.000 12.123.440İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.500.000 12.123.440Banka Kredileri5 1.500.000 12.123.440Diğer Finansal Yükümlülükler6 172.422 20.285Ticari Borçlar7,31,38 7.887.618 4.130.419İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.498.408 1.034.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.389.210 3.095.921Diğer Borçlar1.832.648 4.907.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 312.970 4.391.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.519.678 515.770Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 23.715.362 18.709.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.250.077 2.001.478İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.250.077 2.001.478ARA TOPLAM37.358.127 41.892.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.358.127 41.892.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar20 3.925.792 1.709.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.925.792 1.709.862Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 976.597 1.153.184Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.042 740.777İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.042 740.777TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.286.431 3.603.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.644.558 45.496.268ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 44.682.129 30.209.582Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.447 -69.447Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.447 -69.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -69.447 -69.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 11.057.721 -5.392.102Net Dönem Karı veya Zararı14.472.547 16.449.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.682.129 30.209.582TOPLAM KAYNAKLAR87.326.687 75.705.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 86.537.690 64.163.129 59.648.802 48.725.635Satışların Maliyeti26 -54.934.023 -40.534.843 -28.381.483 -21.628.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.603.667 23.628.286 31.267.319 27.096.649BRÜT KAR (ZARAR)31.603.667 23.628.286 31.267.319 27.096.649Genel Yönetim Giderleri27 -1.254.152 -1.082.967 -403.053 -334.467Pazarlama Giderleri27 -4.298.549 -759.967 -681.268 -109.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 6.186.845 10.771.384 1.351.612 9.092.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -10.561.699 -11.210.431 -4.750.085 -8.051.411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.676.112 21.346.305 26.784.525 27.694.186FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.676.112 21.346.305 26.784.525 27.694.186Finansman Giderleri29 -1.271.659 -1.677.098 -389.899 -495.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.404.453 19.669.207 26.394.626 27.198.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -5.931.906 -6.051.035 -361.472 -5.509.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.931.906 -6.051.035 -361.472 -5.509.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993DÖNEM KARI (ZARARI)14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794940BIST