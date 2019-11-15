***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019/3. Dönem Kurum Geçici Vergi.Mali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2019AçıklamalarYazımız ekinde sunulan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait , Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 15.11.2019 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799124BIST