***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2019 15:12
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/3. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2019
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait , Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 15.11.2019 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799124
BIST
17:53105.351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.570,40
|Açılış
|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 103.781
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105.518
En Düşük
104.409
17:535,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,7470
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|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
17:536,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 6,3450
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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En Düşük
6,3311
17:53270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.405.943
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.058.820
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|168.622.917
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.882.587
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.799.649
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.112.467
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|GOZDE
|3,94
|21.682.181
|% -4,60
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|THYAO
|13,69
|1.240.392.885
|% 0,59
|
|GARAN
|9,93
|513.250.943
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,30
|343.045.571
|% 0,80
|
|SISE
|4,44
|302.159.816
|% -0,89
|
|ASELS
|19,13
|272.515.620
|% 0,90
|
|KARSN
|1,32
|157.087.231
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.058.820
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.240.392.885
|% 0,59
|
|TIRE
|2,11
|168.622.917
|% 15,30
|
|KRDMD
|2,34
|168.469.445
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4282
|% 0,14
|
|Frank
|5,7777
|5,8125
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
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