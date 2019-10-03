***PLASP* *RALYH* *BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
03.10.2019 20:27
***PLASP******RALYH******BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [BURVA, RALYH, PLASP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurul Karar Organı'nın 03.10.2019 tarihli toplantısında
1) (a) Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına
Sıra
No
Adı-Soyadı
MKK Sicil No
1 Hasan Orçun KUTLU 14069600
2 Tuncay ÜNVER 13981968
3 Fatih KARATAŞ 12413063
(b) BURVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurul'un V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
Sıra
No
Adı-Soyadı
MKK Sicil No
1 Hasan Orçun KUTLU 14069600
2 Tuncay ÜNVER 13981968
3 Fatih KARATAŞ 12413063
4 Esra EYERCİ 24262881
2) Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLASP) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesinde tanımlı "Bilgi Suistimali" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ayrıca SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurul'un V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
Sıra No
Adı-Soyadı
MKK Sicil No
1 Serhat SIVIŞ 12721275
3) Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) pay piyasasında 05.09.2019-19.09.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen
(a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 04.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına
Sıra No
Adı-Soyadı
MKK Sicil No
1 ÇAĞATAY ÖZKAN 43680660
2 EMRAH BİLGİÇ 12381426
3 NERMİN DEMİR 24913631
4 SİBEL ÇAĞLAYAN 39438954
(b) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 04.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere RALYH pay piyasasında 6 ay süre ile 1) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,2) Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına
karar verilmiştir.
Sözkonusu Kurul kararları 2019/52 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790072
BIST