***PLASP* *RALYH* *BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***PLASP******RALYH******BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [BURVA, RALYH, PLASP]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 03.10.2019 tarihli toplantısında1) (a) Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasınaSıraNoAdı-SoyadıMKK Sicil No1 Hasan Orçun KUTLU 140696002 Tuncay ÜNVER 139819683 Fatih KARATAŞ 12413063(b) BURVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurul'un V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesineSıraNoAdı-SoyadıMKK Sicil No1 Hasan Orçun KUTLU 140696002 Tuncay ÜNVER 139819683 Fatih KARATAŞ 124130634 Esra EYERCİ 242628812) Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLASP) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesinde tanımlı "Bilgi Suistimali" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ayrıca SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurul'un V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesineSıra NoAdı-SoyadıMKK Sicil No1 Serhat SIVIŞ 127212753) Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) pay piyasasında 05.09.2019-19.09.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen(a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 04.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasınaSıra NoAdı-SoyadıMKK Sicil No1 ÇAĞATAY ÖZKAN 436806602 EMRAH BİLGİÇ 123814263 NERMİN DEMİR 249136314 SİBEL ÇAĞLAYAN 39438954(b) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 04.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere RALYH pay piyasasında 6 ay süre ile 1) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,2) Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasınakarar verilmiştir.Sözkonusu Kurul kararları 2019/52 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790072BIST