***PLASP* *VERUS* *GENYH* *KRGYO* *COSMO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
22.10.2019 14:31
ay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRABUMYO91Q2 COSMO E 140.334,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GEN YATIRIM HOLDING A.S. TRAMYZYO91Q3 GENYH E 0,400 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREKRFZ00016 KRGYO E 49.507,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. TREPLPK00019 PLASP E 38.950,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VERUSA HOLDING A.S. TREVERS00011 VERUS E 20,000 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794222
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